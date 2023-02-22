一張來自烏克蘭的圖片顯示，美國提供烏克蘭的UH-60A黑鷹直升機(Blackhawk)正式服役，首架直黑鷹被塗上烏克蘭國旗與軍徽。據稱，它將隷屬烏克蘭情報局特種部隊。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭國防情報局 (GUR) 證實，已收到第一架黑鷹直升機。新聞補充說：「新的直升機可以提升特種部隊的作戰能力。」

烏克蘭特種部隊與黑鷹直升機的合影，另一架是Mi-24雌鹿直升機。(圖/GUR)

這架直升機的塗裝與美國陸軍通俗的深軍綠，而是美國民間航太公司「王牌航太」(Ace Aeronautics)特有的紫黑色塗裝，顯然它的來源可能是美國陸軍的封存直升機，之後由王牌航太進行修復，再以民用品的名義供給烏克蘭。美國的對外軍援經常採用這種方式，中間會過渡民間公司，再發送給軍援對象。

塞考斯基(Sikorsky)的UH-60黑鷹，是美國陸軍的通用運輸直升機，於1978年正式服役，並於1979年交付給第101空降突擊師、第82空降突擊師，這款較UH-1更大的雙引擎直升機，有更大的運載力與安全性，具備空中突擊、一般支援、空中醫療後送、指揮管制，以及特種作戰支援。性能相當全面，除美國陸軍之外，美國海軍、空軍與陸戰隊和海岸警衛隊也是重要用戶。黑鷹的海外銷量也相當驚人，早已超過4千架。