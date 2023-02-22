零售巨頭財報悲觀牽動市場恐慌情緒，美股周二（21日）重挫，道瓊工業指數暴跌近700點，科技股那斯達克指數跌2.5%。有「加拿大巴菲特」之稱的投資巨擘瓦薩（Prem Watsa）警告，科技股估值比網路泡沫時期更加離譜，預期未來將大幅下挫。

商業內幕報導，瓦薩是楓信金融控股（Fairfax Financial）創辦人兼執行長，楓信金融是一家涉足汽車、健康和企業等保險業務公司，持有逾數十億美元股票投資組合，被稱為「加拿大的波克夏海瑟威」。

瓦薩在楓信金融控股的電話會議上指出，價值股對比成長股（尤其是科技股）估值從未如此極端，甚至超過2000年網路泡沫時期。他預料，隨著經濟逐漸正常化，價值股將脫穎而出。

瓦薩表示，雖然公司持股目前被嚴重低估，但他預期情況會出現反轉。他舉例，以史為鑑，未來還會有更多的事情發生，那斯達克指數在2000年之後幾年間腰斬再腰斬，楓信金融的投資組合則在2000年至2002年漲了一倍，反觀當時美國主要股指大幅下挫。

楓信金融和波克夏海瑟威都擁有美國銀行、雪佛龍和西方石油持股，瓦薩也與巴菲特一樣熱衷於高度集中投資，截至去年12月底，含黑莓在內等7檔股票占楓信金融40億美元投資組合約90%。