大陳更新單元4建築完工後示意圖。(新北住都中心提供)

大陳更新單元1建築完工後示意圖。(新北住都中心提供)

永和大陳地區繼去年完成都更事權計劃，近日市府審議進入尾聲，另一個引頸期盼的好消息，更新單元1、4宣布全面啟動，今(22)日公告招商徵求出資人，預計3月舉辦招商說明會，最快今年第三季評選出最優出資人並簽約。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，推動大陳單元1、4公辦都更是我們今年重大的任務，全案近660戶、及近千位相關權利人，基地面積超過8400坪，目前單元住戶參與意願皆已超過9成，期盼完工後大幅提升居住品質；大陳地區號稱全台產權最複雜的公辦都更案，僅用短短1年時間，轉變成歷來整合速度最快的公辦都更案。

回顧領先全國的大陳單元3，採全新招商模式，由中心擔任實施者負責整合，權利變換過程公開透明，住戶少了猜忌，能百分之百信任市府。

錢奕綱提到，住都中心利用3D模擬實境協助住戶完成選配，成立駐點「推陳出新站」，提供最有效率的諮詢管道。近期單元3完成審議程序，接踵而來的是聽證會及都更大會，為推動單元1、4累積經驗值，圓滿拼湊大陳地區都更最後一塊版圖。