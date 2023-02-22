晶圓代工二哥聯電董事會今（22）日決議去年配發3.6元現金股利，創下26 年來新高，若以今日收盤價49.55元計算，現金殖利率高達7.26%，不僅比金融股往年領4、5%股息高出很多，更將近期宣布只配息0.6元的玉山金打趴在地。

聯電去（2022）年營收亮眼，全年合併營收2787.05億元，稅後純益871.98億元，同步創下歷史新高，每股盈餘（EPS）7.09元，改寫27年新紀錄。董事會今決議通過去年盈餘，擬發3.6元股息 ，配息率達50.77%，總計發放450.17億元現金股利。

由於農曆春節工作天數減少，聯電1月營收195.9億元，月減 6.5%，年減 4.31%，下探15個月來低點。

聯電表示，今年第一季因客戶積極調整庫存，訂單能見度偏低，營運面臨諸多挑戰，晶圓出貨預估季減17～19％，產能利用率預期降至70％，但隨著庫存持續去化，下半年需求可望逐步回溫。

高盛證券維持對聯電正面看法，認為聯電定價策略堅實，即使庫存調整致產業下行，仍可維持一定獲利水準，其成熟製程地位穩固，將股價由55.5元，上調至68元。