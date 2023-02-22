葛西瓦Kasiwa近來推出首張個人創作專輯《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》，日前舉辦聽歌會，邀來好友「玖壹壹」健志合作對唱。他的老闆張惠妹（阿妹）全程低調坐在台下默默欣賞他的演出，阿妹最後送上驚喜彩蛋，特別上台分享看完演出心得，大讚葛西瓦進步很多。

阿妹直誇：「從BOXING時期到葛西瓦，從自己出發做專輯，一路看他歷經撞牆期、沒信心的階段，再到現在的成長跟進步，真的很替他開心。」葛西瓦感動回說，「謝謝老闆娘沒有放棄我，她常鼓勵我去做很多事，雖然隔了5、6年才開始實踐，但很謝謝她一直相信我。」

葛西瓦（右起）日前開唱，與張惠妹、健志開心合影。（翻攝自玖壹壹健志IG）

他近年歷經疫情間的蟄伏、初為人父的喜悅等，當天釋出新歌〈夢〉MV，分享這首歌是因兒子「梅西」所寫下，MV中也曬出兒子的成長影像，「當下在拍攝的時候很感動，很想哭、但不能哭，想到自己慢慢變老，不知道哪一天會先離開，很想要一直陪著他長大」。

他與老婆感情甜蜜，被公認既幸福又愛搞笑的夫妻，〈我愛你沒有辦法〉是葛西瓦對老婆的直球告白，他笑說，平常跟老婆的互動很日常也很直接，被問到夫妻倆日常在家相處？他卻害羞說：「要講到這麼深喔。」隨後提到，老婆一聽到這首歌雖然表面上沒有太大的反應，但她應該很開心。