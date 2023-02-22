2024戰鼓響起，民眾黨主席柯文哲結束白沙屯媽祖進香行程後，最新大選支持度飆升，接下來還有228挑戰一日北高，4月初也將出訪美國。作為台灣首位以總統候選人身份訪美的政治人物，據悉柯文哲有意將訪美行主題定調在為「兩岸和平，台灣自主」，這也是民眾黨在外交政策白皮書的主張。

柯文哲訪美行確定在今年4月、清明節後登場，最晚會在4月10日出發，行程不超過三周，預計拜訪美國華府、紐約、波士頓等城市，及幾個台北市姊妹市，其中也將會見國務院、國安會、國會議員友台小組、智庫、僑界等單位，幅度橫跨美東、美西。

有消息人士指出，柯文哲有意將此行定在「兩岸和平，台灣自主」，對中美台情勢會採「強國等距」論述，訴求台灣利益優先，不向美中傾斜，底線是在兩岸不交戰的情況下，力求和平止戰。但即便主張不求戰，仍須做好國防整備，一旦開打也不畏戰。

民眾黨秘書長周台竹表示，「兩岸和平，台灣自主」是民眾黨外交政策白皮書的主要主張，一句話涵括兩岸和國際關係，在兩岸和平上，民眾黨主張必須竭盡所有力量止戰，畢竟要是沒有和平，其他經貿發展也都不重要；除了和中保持交流管道外，國防上也要與美國合作建構防衛能量，「備戰目的是防止兩岸戰爭的發生。」

而台灣自主的精神，周台竹指出，台灣夾在美中兩大強權之間，很多東西求取平衡點，並適度發聲，民眾黨認為要以台灣利益優先，不向強國傾斜，但實際論述如何讓三方接受，絕對是最大的考驗。

他說，這次出訪對民眾黨來說很重要，因為柯文哲是台灣首位以總統候選人身份出訪的政治人物，和過往市政交流層次不同，過往美方上給予台灣極大支持，柯是想藉此行拜訪相關單位，表達感謝，黨中央在出行前也會知會外交部。

外傳此行是要趕在美國眾議院議長麥卡錫訪台前，為台美中關係可能「解方」進行申論和驗證，周台竹否認，稱沒有特別要趕在誰訪台之前出行。