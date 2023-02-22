立委何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位22日舉行「寒冬溫情、溫馨關懷」捐贈白米活動，共捐贈1500包白米給大里、太平等地多個慈善團體。（何欣純提供／馮惠宜台中傳真）

立委何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位今（22日）舉行「寒冬溫情、溫馨關懷」捐贈白米活動，由會計師團體慨贈白米1500包，捐贈給大里及太平區多個慈善團體；何欣純坦言，這幾年因疫情衝擊，經濟景氣循環的速度變動非常大，在加上全球性的物價通膨，都衝擊到弱勢民眾的日常生活。

「寒冬溫情、溫馨關懷」捐贈白米活動22日在台中太平區崇正寶宮舉行，此次投入愛心捐贈活動的中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會等單位共捐贈1500包白米，經由何欣純媒合捐贈給長年從事關懷助弱勢的崇正基金會、玉山慈善會、合濟慈善會、日新慈善會、立德里愛心廚房及大里、太平38個社區關懷據點表等多個慈善團體。

立委何欣純表示，民代勤跑基層，而會計師服務工商稅務，所以最清楚社會脈動、景氣的好跟壞，尤其這幾年因為疫情影響，經濟景氣循環的速度變動非常大，原來台灣的出口還算暢旺，但是從去年下半年急凍，中小企業不是被砍單、抽單、不然就是根本拿不到訂單，在加上全球性的物價通膨，都衝擊到弱勢民眾的日常生活。

她強調，所以在政府稅收有結餘的狀況下，經濟成果本來就該全民共享，何欣純大聲呼籲普發現金6000元，讓民眾直接有感，相關的特別條例21日終於在立法院表決通過，中央還陸續提出幫助年輕人償還一年就學貸款本金加利息、租屋族跟房貸族現金補貼、還有勞保、健保基金的撥補、平穩電費物價…，這些都需要接下來的特別預算進行處理，她都會全力支持。