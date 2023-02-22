高雄露鳥慣犯趙元榮5年來多次露著鳥兒在高雄街頭蹓躂，還曾要求便利商店店員替他戴上保險套，即使屢次遭罰，但他仍不甘小鳥遭到囚禁。趙元榮這次又露鳥和打手槍給停紅燈的女子觀看，沒想到女子對他毫不理睬，他竟使出殺手鐧，直接跟著女子的車前進，然後襲女子胸部當懲罰。這次趙元榮依違反性騷擾防治法遭判徒刑6月，併科罰金6萬元。

趙元榮從2018年開始當起露鳥俠，當時初犯的他只被判了拘役90天，但可能是罰不夠重，讓他繼續當放飛的鳥兒；2018年、2021、2022又犯下多起露鳥案，除了露鳥外，還會亂摸女子屁股、大腿，甚至請超商店員幫他戴保險套等荒唐行徑。

這次趙元榮又讓囚鳥出來透氣，趁著女子停紅燈時開始打手槍給女騎士看，但這個女騎士相當淡定，馬上催油門離開現場，沒想到趙元榮竟尾隨上去，趁下個紅燈時對女騎士襲胸，讓女騎士相當傻眼。

女騎士報警後，循線查出趙元榮，死性不改的他這次被法官依違反性騷擾防治法判徒刑6月，併科罰金6萬元，可上訴。