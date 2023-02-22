立委蔡適應（左2）邀集基隆市交通處長王圳宏（左1）、基隆市議員許睿慈（右1）現場會勘，希望市府能儘快辦理，共同改善停車環境。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

去年11月才因為自來水加壓站招標流標，導致基隆要塞司令部立體停車場工程延宕，甚至導致公路總局有意收回原編列的補助預算。立法委員蔡適應22日邀集市議員、公路總局、基市交通處、工務處等單位赴現場會勘，交通處長王圳宏表示，預計將自7月開工。

由於大沙灣地區缺乏停車空間，基隆市政府爭取前瞻計畫補助，在要基司令部南側興建停六立體停車場。因為物料上漲，以及兼顧景觀，將原本地上5層建築改為地下一層、地上四層，總經費由原本的2.5億元翻倍漲至4.54億元，市府仍需自籌3億餘元，將分3年籌編經費。

蔡適應指出，因爲設計的時間有延宕，導致該項工程延宕，本來公路總局要將預算收回，他特別拜託公路總局保留預算到今年6月，公路總局也已同意，涉及國有地和自來水加壓站的部份，多方都已經協調好，他也請基隆市政府加速辦理，合力來改善停車空間。

市議員許睿慈說，基隆市祥豐街的停車很不容易，民眾對於這個停車場的期待已久，期盼能透過停車場建置，改善狹窄巷弄進出的動線。

基隆市交通處長王圳宏表示，感謝蔡適應協助幫忙保留預算，現階段市府已經完成規劃設計，會依相關規定辦理，5、6月完成法定程序，預計7月正式開工，工期大約二年，施工前會好好跟周邊居民溝通，讓工程可以順利圓滿。