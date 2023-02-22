聯電2022年合併營收2787.05億元、年增達30.84％，營業利益1042.92億元、年增達近1.02倍，雙創新高，毛利率45.12％、營益率37.42％雙創近22年高點。歸屬母公司稅後淨利創871.98億元新高、年增達56.32％，每股盈餘（EPS）7.09元、為近27年高點。

聯電董事會此次亦通過資本預算執行案新台幣24.13億元，以供產能建置需求。聯電先前法說時表示，2023年資本支出預算為30億美元，其中9成用於12吋產能、1成用於8吋產能。

受產業庫存調整影響，聯電2023年1月自結合併營收195.89億元，月減6.48％、年減4.31％，續降至近15月低點、仍創同期次高。公司預期首季晶圓出貨量季減17～19％，美元平均售價（ASP）持穩，稼動率降至70％，毛利率降至約34～36％的近7季低點。

聯電總經理王石指出，今年全球經濟疲軟，客戶庫存天數高於正常水準、訂單能見度偏低，預期首季營運將充滿多重挑戰，但看好聯電可掌握跨產業持續數位轉型推動需求，對長期營運發展仍樂觀看待，並預期車用電子IC將持續成為未來重要成長動能。