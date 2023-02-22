德國聯邦統計局周三公布的終值數據顯示，調合於歐盟標準的消費者物價指數(HICP)在一月為年增9.2%；並較12月增加0.5%。兩者皆同於初值的預估。

未調合於歐盟標準的消費者物價指數(CPI)在一月為年增8.7%，月增1.0%。

統計局長Ruth Brand說，去年年底經濟開始放緩之後，通膨率依舊在較高的水準。

德國商業銀行(Commerzbank)首席經濟學家Joerg Kraemer指出，隨著對通膨數據在方法論上的修正，自去年秋天以來，通膨都沒有明顯的下降。他表示：「歐洲央行應繼續果斷地提高關鍵利率」。

此外，家庭在一月特別地在能源和食品上，支付了較高的價格。

儘管德國政府對此祭出補救措施，能源產品價格仍為年增23.1%。

剔除能源價格之後，一月的通膨率為年增7.2%。

一月的食品價格也為年增20.2%。統計局稱，再一次地，食品價格的通膨率，為整體通膨率的兩倍。