一名女網友日前在交友軟體上滑到父親，父親放上肌肉照並在介紹欄寫「已婚、交朋友」，後來父親坦承只是想找人聊天，順便「虧妹仔」，還說因為老婆跟舞蹈老師太要好，他吃醋才使用交友軟體，最後他給女兒1萬封口費，讓對方超傻眼。

該女網友在論壇「Zuvio校園」發文，她日前下載交友軟體發現父親出現在軟體上，平時父母親感情很好，都維持很好的體態，她當下看到父親的照片時腦筋一片空白，父親在軟體上寫已婚、交朋友，但她看到父親放的照片是健身有成的肌肉照，「我很懷疑她只是想交朋友嗎？還是想交…」

原PO後來直接去問父親，父親直接坦承想要「虧妹仔」，還要她不要玩軟體、很危險，她問父親有沒有約女生出來，父親說只有聊聊天而已，稱因為母親跟舞蹈老師感情好，父親吃醋才會去玩交友軟體，後來她收下1萬元封口費，事後發文無奈笑說「交友軟體滑到老爸了」。

其他網友留言「年輕的比較補身體」、「一萬收下其他別管了」、「還是要跟媽媽說一下，如果媽媽也同意的話，就不用多管了」、「如果真的只是聊天的話，其實也不能說什麼」、「父親看到你的照片應該也傻眼了」、「爸爸好年輕，還會用交友軟體『虧妹仔』」。