去年雞蛋貴又買不到的亂象今年再度重演，萬物齊漲的隱憂籠罩民間。媒體人張禹宣表示，台灣2023年代表字恐怕會是「缺」，他雖肯定農委會主委陳吉仲道歉並更改蛋價訂定機制，但也稱為時已晚。他並進一步指出，衛福部竟然立刻重蹈覆轍，健保署預計將大砍150億元健保藥預算，導致藥廠生產低價藥品意願大減，生出「缺藥」危機。加上民生基礎的水與電都可能出現漏洞，台灣深陷四缺隱憂，唯一不缺的是認知作戰。

張禹宣今(22日)在臉書發文表示，陳吉仲公開向社會大眾道歉缺蛋一事，坦承是調度問題，並且針對蛋價訂定機制，從原先的台北蛋商公會（對，就是林天來，說你各位都奧客那位），改為由養雞協會（蛋農）決定。張禹宣說，這完整地回應了他昨天提出的訴求，必須給予肯定。但即便如此，從產地蛋價重新訂定，到吸引蛋農回歸養雞，基本上還需要數個月的時日，為時已晚。

「即便農委會的失敗教訓擺在眼前，衛福部竟然立刻重蹈覆轍！」張禹宣指出，農委會壓低產地蛋價，造成「缺蛋」危機。健保署竟然如法炮製，預計將大砍150億元的健保藥預算，導致國內藥廠對於生產低價藥品意願大減，自己幫自己生出了「缺藥」危機。

張禹宣強調，而衛福部膝反射想出來的辦法，果不其然是「缺藥中心」。即便事後澄清，並不會如同外傳大砍150億元，但「降低藥價」一事，也將高達81.8億元。信誓旦旦地聲稱對於缺藥商品不會再行砍價，還會菱形訂定「地板價」。但管你地板在哪，重點在於只要藥商「無利可圖」就不會生產，任何一個品項的藥品都可能成為「缺藥」項目。不必等到陸客來搶，天才政府自然會製造出缺藥危機。

最後，就連民生基礎的水與電，都可能出現漏洞。張禹宣質疑，核二廠二號機預計今年三月就會除役，屆時的98.5萬瓩缺口，規劃要透過大潭8號機組（110萬瓩）補足，但問題在於該機組必須等到7月才能火力全開，那空窗的3-6月呢？

張禹宣提到，隨著氣候變遷，台灣的夏季時程也愈來愈早，動輒4-5月就飆破35度、用電量突破3500萬瓩，王美花聲稱將仰賴水力發電擔任救援投手，但尷尬的是，台電規畫2、3月水力只用80萬瓩，4月提高到120萬瓩，最高的滿載也只能到170-180萬瓩，充其量也只是「極限數字」剛好補足。只要超過3500萬瓩的用電高峰提前報到，又或是中部降雨出現問題，這個瀕臨極限的用電壓力鍋，隨時都會爆炸。

張禹宣直言，當台灣深陷缺蛋、缺水、缺電、缺藥的四缺隱憂，唯一不缺的是滿滿的台灣價值與認知作戰。