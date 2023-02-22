以韓戰為背景、描述美國史上首位黑人飛官故事的空戰電影《決戰38度線》，由漫威新反派「征服者康」喬納森梅傑斯（Jonathan Majors）和《捍衛戰士：獨行俠》中「劊子手」格蘭鮑威爾（Glen Powell）2位近期爆紅的男星主演，共同上演跨越種族的動人情誼和史詩級的戰事。

格蘭鮑威爾更身兼監製，耗時6年一路籌備電影，終將黑人飛官傑西布朗（Jesse Brown）的故事搬上大銀幕，他坦言為了夢想堅持不懈的精神，都要感謝丹佐華盛頓（Denzel Washington）的鼓勵，難忘對方在《激辯風雲》片場對當時17歲的他說：「在好萊塢的競爭是一場馬拉松，不是短跑。你要專注於自己的比賽，不要去管其他跑道，別人跑多快、跑向何處、或是看起來更厲害，這些都不重要。」這番話也成為他演藝生涯一路走來的動力。

喬納森梅傑斯飾演主角「傑西布朗」，儘管飽受歧視和質疑的眼光，仍努力成為飛官翱翔天際，拿到劇本時，他就深受角色感動，但讓他非演不可的關鍵是格蘭鮑威爾，「我們第一次好好坐下來談劇本是在一間土耳其桑拿房裡，幾乎一絲不掛，坦誠相見展開真實的心靈對話。由於我們的角色之間必須要有非凡的默契和信任，見到格蘭後我更確信我們能一起拍出這部電影，不是他就不行。」格蘭鮑威爾說：「跟喬納森談論電影的時候，我馬上就知道這個人會竭盡所能和我一起創造銀幕上的傑西布朗，能找到一個願意和你一起投入拍片的人，是多麼幸運的事！」

《決戰38度線》描述韓戰期間，美國非裔戰鬥機飛行員傑西（喬納森梅傑斯 飾）奉命加入突擊戰鬥機中隊，認識了同為戰鬥機駕駛的托馬斯（格蘭鮑威爾 飾）。在美國種族隔離制度之下，2人發展出血濃於水的兄弟情感、一起執行超過20次戰鬥任務。一次行動中，傑西駕駛的僚機被擊落，一場驚險的救援行動即將展開。電影可在CATCHPLAY＋影音平台收看。