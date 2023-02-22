玉山銀行今(22)日宣布主辦寶島陽光再生能源集團新臺幣125億元聯貸案，本案於1月完成簽約，由玉山銀行與永豐銀行、台北富邦、凱基銀行共同統籌主辦，玉山銀行擔任管理銀行、專案財務模型統籌銀行及專案帳戶銀行，本次聯貸超額認購，顯見金融機構對綠色金融高度支持。

寶島陽光再生能源集團成立於2016年，主要投資方為瑞士合眾集團 (Partners Group)，致力臺灣太陽能電廠投資與經營管理，在臺灣6年來以堅守深耕在地的精神，締造多個太陽光電案場實績，累積發電量達7億度。繼2022年榮獲臺灣永續外商企業績優獎、臺灣永續行動獎、國家品牌玉山獎及英僑商會最佳再生能源獎，日前再獲得金炬獎年度企業。本次聯貸融資項目累積運轉容量達 188MW，由聯貸銀行團提供整合性金融解決方案。

玉山銀行接軌國際標準，以實際行動攜手企業邁向淨零家園，往來融資夥伴包含國內外大型綠能開發商、EPC廠商等，為其提供多元客製化產品，發揮金融影響力。

截至2023年1月，玉山銀行累計承作國內外再生能源電站逾8.3GW，包括離岸及陸域風電、太陽光電、地熱及其他再生能源，授信資產遍布台、中、越、澳、美等地；以金融本業支持綠能發展，為金管會評選「永續金融先行者聯盟」五家金控之一；更是台灣唯一連續9年入選「道瓊永續新興市場指數」、7度入選「道瓊永續世界指數」的金融業者，並於S＆P 2023年全球永續年鑑(S＆P Global Sustainability Yearbook)評比為銀行業前1％，全球僅有3家銀行獲此殊榮。玉山期許與企業夥伴共同努力，讓世界看到台灣永續的正面影響力。