新型肺炎本土疫情趨緩，防疫規定也逐漸放寬，不過南投縣卻爆發公衛醫師出走潮，南投市衛生所主任洪佳賓、名間鄉衛生所主任黃乙絜，先後於上月及本月初因服務契約屆滿離職，成為繼中寮後，縣內已經有3家無醫師兼主任的衛生所，南投縣衛生局已透過醫師公會媒合派遣醫師駐診，幫忙照護患者。

南投縣13鄉鎮各衛生所，依編制派駐1名「公費醫生」兼主任，除了看診及行政工作，疫情爆發還肩負防疫工作。（楊靜茹攝）

南投縣在13個鄉鎮各設立1家公立衛生所，合計有13家，依編制每間衛生所派駐1名「公費醫生」兼主任，近3年疫情爆發後工作量暴增，除了看診及行政工作，還得進行疫苗接種、防疫宣導等工作，南投市衛生所主任洪佳賓、名間鄉衛生所主任黃乙絜因契約到期，都以個人生涯規畫為由離職不再續聘。

新冠肺炎本土疫情大爆發，防疫工作讓各衛生所醫護人員累翻，南投縣有3衛生所招聘不到醫師兼主任。（楊靜茹攝）

洪佳賓說，他調來南投衛生所工作5年期間，剛好遇到新冠肺炎本土疫情大爆發，超過一半時間都是配合中央執行防疫政策，疫情剛爆發時，不僅平日一直幫民眾打疫苗，假日更得配合前往各疫苗注射站設站服務鄉親，實在是太累了，因此選擇聘期結束後回基層診所服務。

南投縣衛生局表示，中寮鄉2020年初迄今，一直招聘不到醫師，目前由南投醫院調派醫師支援，南投、名間成的衛生所主任合約期滿離職，已經透過醫師公會媒合，暫時派遣社區診所醫師輪流駐診，照顧患者，另外竹山衛生所主任也即將屆齡退休，有關縣內各衛生所事務得通盤檢討。

南投縣衛生局指出，已經向衛福部提報公費醫師缺額，懇請中央統一調派，同時也對外招聘有意願的醫師，「招聘條件不再硬性規定醫師要兼行政工作」，希望有熱忱的醫師，能加入偏鄉醫療行列。