主計總處今公布最新2023年經濟成長率預測，從去年11月預估的2.75％，一口氣下修0.63個百分點至2.12％，創近8年新低；主計長朱澤民形容，當前景氣是「外冷內溫」，預計第2季以後景氣能逐漸回溫。

朱澤民表示，今年經濟成長率2.12％的預測值，尚未加入立法院剛三讀通過的「3800億疫後特別預算」所帶來的效果，若民眾拿到政府普發的6000元現金，呼籲多在國內消費，不要用於儲蓄或出國旅遊等，才能真正貢獻內需消費的成長。

朱澤民進一步指出，「3800億疫後特別預算」實施後，保守估計可增加經濟成長率0.35到0.45個百分點，全年經濟成長率可上修接近2.5％；不過，整體經濟成長率預測，還得視後續經濟情勢變化等綜合考量，才會比較明朗。

主計總處下修今年經濟成長率至2.12％，主因全球終端消費需求減弱，產品價格走低，產業供應鏈存貨調整，中國大陸封控干擾消費與生產活動等，都影響全球經濟成長放緩。

國際貨幣基金（IMF）1月預測112年世界貿易量成長率由去年的5.4％降至今年的2.4％，外貿動能降溫，預測今年商品出口4515億美元，年減5.84％；輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻2.6個百分點。