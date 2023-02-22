「Ozone」將在4月15日於北流舉辦首場大型售票個唱Ozone「One And Only」演唱會，門票於上周六正式啟售，一開賣30秒就全數銷售一空，近日網路上黃牛開價竟高達一張票20000元，是原票價的7倍以上，主辦單位及唱片公司積極討論後，馬上決定在4月16日加開一場演唱會。

Ozone成員們先前許願「如果秒殺成功，希望能有加場的機會」，如今願望成真，六人都非常激動和興奮，更是感謝所有歌迷的支持，也再次向大家保證會在演唱會上帶給大家不同以往的精彩演出，並且會安排他們不時在觀眾身旁出現，和粉絲們近距離接觸。

Ozone很重視這次的首場演唱會，為了回饋粉絲的大力支持，除了先前提到在音樂和舞蹈上會有不同於目前歌曲的風格，展現每個人更獨特的面向之外，公司更開始督促六人的身材，期許他們能夠以最佳體態登上舞台。而早就開始健身的文廷目前狀態大好，天天跑步運動，成為「露肌」首選成員，而其餘5位團員也都點頭答應展開健身計畫，承諾接下來會更注重身材管理、加強體能。