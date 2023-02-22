前《英國廣播公司》（BBC）新聞節目主持人沃克（Dan Walker）在謝菲爾德市中心（Sheffield City Centre）一個車禍頻傳的圓環路口騎自行車時遭自用小客車撞飛，險遭輾斃，所幸駕駛人即時煞車才逃過死劫，一具民眾的行車記錄器記錄下了這驚險的瞬間。

Dashcam captures moment Dan Walker was knocked out cold when rear wheel of his bike caught car's front wing https://t.co/kdFITKohHt pic.twitter.com/P9ccYJCYpf — Daily Mail Online (@MailOnline) February 22, 2023

據《每日郵報》（Daily mail）22日報導，今年45歲育有3子的沃克，本週一（21）早上在交通尖峰期間騎車時被一輛汽車撞倒，導致他全身掛彩，傷痕累累。在事故發生的行車記錄器畫面中，可以看出他騎著自行車，後輪捲入汽車左前輪的前葉子板。隨後被撞倒再柏油路上，差一點被輾過。

這位《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）的明星在路上昏迷了20分鐘，醒來時看到醫護人員和警察站在他身邊。

Dan Walker shares warning with followers after bike crash https://t.co/BfX3EtLVUI pic.twitter.com/iCwtHaSXZb — Independent Lifestyle (@IndyLife) February 21, 2023

英國媒體發線，當地其實有一條自行車道可以讓他改道，傳過地下道沿著地鐵避開繁忙的交通。然而，他卻直接騎車越過了圓環，這個圓環是從該市的西南郊區通往謝菲爾德市中心的一個要衝。

沃克當時正在前往火車站的路上，距離車禍發生時他只騎了15分鐘的腳踏車，他表示對車禍沒有印象，他感謝頭盔救了他的命。

據說這個圓環是一個臭名昭著的事故地點，報道稱2016年至2019年期間，這裡37起碰撞事故，造成許多騎士、行人受傷。。

道路安全專家警告騎自行車的人盡可能使用自行車道，並告訴道路使用者要更加注意和「防禦性駕駛」。

道路安全經理蓋伊（Rebecca Guy）表示：「我們相信用路人應該意識到他們正在使用一個共享空間，因此要注意其他人，這包括騎自行車的人、外出散步的人、騎摩托車的人和其他車輛的人。」「雖然我們確實認識到自行車道有時提供了更安靜的路線，交通量更少，但騎自行車的人可以行使他們的判斷力，沒有義務一定要使用它們。」