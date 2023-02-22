宏大拉鍊(8932)投資近七億，在楊梅的新廠22日動土；董事長鍾富瑋表示，新建廠房將可增加產線效率，並以綠色建築達成公司初步ESG發展計畫，徹底改變過去舊廠房生產與產線效率不彰的問題，預計可增加約百分之五左右的毛利，並為公司競爭力注入強心針。

宏大楊梅新廠房約4,000坪，預計2023年第3季前可完工投產，可提供300個就業機會。

宏大是台灣唯一上市櫃的拉鍊公司，鍾富瑋表示，過去幾年因為產業龍頭YKK的經濟規模競爭，以及大陸新興拉鍊廠的崛起，公司業績持續萎縮，且營運績效不佳。

1978年設立的宏大，目前在台灣龍潭跟大陸昆山各設有一個拉鍊廠，後續逐步擴建，但因為無法整體規劃，以至於產線效率不彰，並造成公司持續虧損。

鍾富瑋表示，宏大在三年前更換新團隊後，摒棄過去傳統產業思維，重新思考公司定位努力轉向多角化經營，並建置新的廠房產線，期待以新的廠房、新的產線、新的產品研發與技術，追上現有領先廠商的腳步。

經過新團隊的調整，宏大指出，在不追求一昧衝高營業額，而改以獲利為導向的新政策下，目前公司體質已恢復成長軌道。

透過清理庫存打消呆帳、內部管理優化及多元採購方案的調整，宏大2022年前三季EPS0.16元，已擺脫連續12年本業虧損。