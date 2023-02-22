加拿大安大略省一所高中的男老師勒米厄（Kayla Lemieux），數月前爆發穿戴Z罩杯假奶到校上課，消息傳出後，學校不斷收到恐嚇威脅，不少家長也表達不滿，批評該名教師穿著「不專業」。如今這個爭議愈滾愈大，該省教育廳長萊切（Stephen Lecce）也出面表達關切。

'Kayla' Lemieux has been exposed as a fake.



Most people will never troll the world as hard as this weirdo did. This is JEDI-LEVEL trolling. pic.twitter.com/l66FSEzjFk — Mark Slapinski 🇵🇱 (@mark_slapinski) February 19, 2023

根據《紐約郵報》報導，勒米厄去年九月開始在奧克維爾特拉法格高中（Oakville Trafalgar High School）教授工藝課程，不久後，他就被拍到以一身誇張裝扮出現在課堂上：頭頂假髮、化濃妝，身穿緊身衣和「Z罩杯巨大假奶」。影片被PO上網路後，迅速傳遍全球，此後幾個月，學校更不斷收到炸彈、槍枝威脅，甚至必須通知警方前來搜查校園，確保師生安全。

然而就在上周五（17日），勒米厄被拍到在校外行走時，身上沒有穿戴假奶和假髮，臉上也沒有化妝，和之前的女性打扮截然不同，直接戳破他對外宣稱「胸部是真的」的謊言。報導刊出後，學校也再度收到匿名恐嚇信，引發家長恐慌。

No surprise here. As we predicted months ago, 'kayla lemieux' is not trans, he's just a pervert. And what he's doing is 100% sexual harassment. I look forward to the day when female students and staff file suit against the school board.https://t.co/4ERT5qqSZc pic.twitter.com/HkJ2jU10W4 — Everywoman Everywhere (@I_Rock_Bells) February 18, 2023

有家長表示，對於跨性別老師沒有意見，但希望教師能穿著專業。而安大略省教育廳長萊切則在受訪時表示，「家長對這一切感到憤怒很合理，因為校方沒有出面捍衛學生的權益，反而推卸責任，令人無法接受。」並責請校方盡速處理。

勒米厄先前受訪時表示，自己在39歲那年決定「擁抱自己的另外一面」，並進行荷爾蒙補充治療。對此，學校表示，勒米厄在教學上沒有問題，會尊重他的選擇，同時告知家長，勒米厄正處於性別轉換時期，而他需要表現自己的女性身分。

儘管到目前為止，所有的恐嚇威脅都沒有帶來實際傷害，但這場教師「身分認同」風波已經上升到公眾安全層面。目前校方表示，他們把師生的安全和福祉放在第一位，因此將重新檢視學校的服儀規範，但同時也會「尊重個人的隱私和尊嚴」。