高市議會第2次臨時會今（22）日閉幕，議長康裕成透露，議員審查預算的發言次數多達735次，每筆預算都是經過理性溝通和充分討論，並未動用表決權就完成審議。（柯宗緯翻攝）

高市議會第2次臨時會今（22）日閉幕，在2天前，終於如期審完112年度總預算。對此，議長康裕成透露，議員審查預算的發言次數多達735次，每筆預算都是經過理性溝通和充分討論，並未動用表決權就完成審議。

高市議會為審查112年度總預算，召開兩次臨時會，會期計20天。康裕成指出，兩次臨時會實際審查預算天數只有15天，除自第2次臨時會起每天下午提前1個小時開會，還有5天的下午是延後散會，她肯定全體議員對審查預算的用心。

高市議會期間除審議通過112年度地方總預算案，同時通過42件重要的市府提案，康裕成特別向市民報告，「議會在沒有動用表決權下，每一筆預算都是在理性溝通、充分討論下通過」，非常感謝全體議員的配合。

康裕成還特別統計議員審查預算的發言次數，計多達735次，其中，新科議員發言158次，資深議員和新手議員共同完成審查預算的責任，她非常感謝資深議員和新手議員一起展現「老幹新枝」共榮現象，積極審查預算，善盡職責。

康裕成也期盼，市府團隊珍惜議會通過的每筆預算，並利用有限資源推動市民最急迫需求的建設和福祉，創造高雄最大城市價值，希望市長陳其邁不要辜負市民的期待。