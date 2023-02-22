南科屏東園區環評過關，工程將於上半年動工。(屏縣府提供)

行政院環保署22日進行「南部科學園區屏東園區」環評大會審查，會中決議通過，屏東縣政府表示，環評通過後，國科會南科管理局預計於今年上半年工程動工，縣府團隊將與國科會一同舉辦系列招商活動，並共同依環評大會決議，兼顧產業開發與環境品質的維護。

屏縣府表示，屏東科學園區案經過環保署三次專案小組會議審查把關，在南科管理局承諾提高園區透水率，並同意未來與鄰近產業園區開發計畫，如屏東科技產業園區聯合進行整體環境管理，減輕環境衝擊；另針對保育類動物東方草鴞擴大友善綠地至0.8公頃，及承諾將園區廠商進駐及營運達到一定規模80％後，再次執行健康風險評估，終獲環評大會決議通過環境影響評估審查。

屏縣府城鄉發展處表示，屏東科學園區面積73.83公頃，將帶動年產值上看360億元，提供5400個工作機會，預計引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等產業。

此外，此處同時也位於屏縣府規畫的「高鐵屏東特定區」範圍內，周遭不少重大建設案，如高鐵屏東站、經濟部的屏東科技產業園區擴區、運動休閒園區（國際棒球場）、雙語學校等，未來將與科學園區發揮共同效益，帶動經濟發展。