▲基隆市教育處進行首次「適應體育」的共融學習成果發表，教師與教練分享經學經驗。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

近年基隆市政府教育處攜手各級學校，推動不同類型之趣味體育運動，讓一般生與特教生共融，消弭各界對特教生從事體育活動的誤解與擔心。22日在基隆市安樂高中辦理「適應體育」成果發表會，由基隆市6校國高中老師與國中小特教教師分享帶領特教及一般生一起運動之教學經驗，同時號召特教生與一般生於會場進行於共融體育友誼賽。教育處副處長陳淑貞表示，將鼓勵更多學校加入推行融合教育適應體育行列，建構本市特教學生更友善的學習環境。

教育處表示，參與本次計畫之6校師生首度辦理適應體育社團，讓特教生與一般生一起上體育課，體育老師和特教老師也共同授課，打破老師們的擔憂，讓特教生先近距離觀看一般生打球時的各項動作，再分開學習基本技能及熟悉環境，實際進行時則協調一般生擔任特教生的融合夥伴及小助教，分解動作同時說明並引導特教生學習，藉此增進彼此互動。

建德國中白同學說：「這兩周的籃球課，老師除了教我們打籃球以外，還有介紹籃球裁判手勢及知名球星，因為我的眼睛狀況特別，老師在課程上有調整，所以我打球打得很開心，以前在班上就只有自己一個人拿球運球很無聊。希望下次還有機會可以參加。謝謝老師！」

此外，安樂高中除了辦理適應體育社團，更安排特教生與一般生首度一起挑戰海上龍舟板SUP體驗，從穿著救身衣開始，就看到一般生主動協助特教生著裝，互相手牽手慢慢往停靠在岸邊的龍舟板SUP靠近，在海浪持續不斷的挑戰下，大家同心協力努力穩住龍舟板，互相協助上下SUP，考驗大家的平衡感與互相合作能力。

參與活動的安樂高中郭同學表示：「能夠跟大家一起挑戰海上SUP真的好好玩！謝謝老師同學帶著患有腦性麻痺的我一起搭乘海上龍舟板，雖然海浪讓我覺得搖搖晃晃，但是可以跟大家一起玩，真的很開心！」

教育處副處長陳淑貞強調，市府將持續耕耘融合教育及適應體育，去年市府協助學校爭取教育補體育署精進計畫補助經費，今年再爭取適應體育跨領域增能計畫補助經費，持續推動特教生與一般生共融之體育活動，讓一般生擔任融合夥伴，在陪伴特教生運動員的過程中，理解到運動員們因為身體障礙類別與程度的不同而有各自的學習限制，進而同理並學習如何相處及提供幫助，透過精進計畫成果發表，鼓勵更多學校加入推行融合教育適應體育行列，建構本市特教學生更友善的學習環境。

基隆市長謝國樑表示，讓特教學生學習如何與他人交流，增進同儕關係非常好，也讓一般生知道特教生不是學不會，而是平日的體育課程時間與人數，確實無法讓特教生能夠真正且系統性進行體育課程。讓一般生理解並接納差異，進而更主動協助特教生，就可以讓讓社會更美好，讓基隆更有愛。