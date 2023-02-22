泰國清邁一名長期被家暴的婦女，涉嫌用400泰銖（約350元新台幣）僱用殺手謀殺丈夫，並於上周被捕。

根據泰國媒體《The Thaiger》報導，來自清邁農村的46歲婦女莰達（Kanda Cheewasawat）因長年被酗酒的54歲丈夫米斯里（ Phetchaburapa Meesri）家暴20多年後不堪其擾，終狠下心決定殺了他。

但在清邁農村僱用殺手非常困難。莰達找來緬甸籍農民祖瑪（Joma Ae ），付400泰銖請他把丈夫殺掉，並承諾事成後把女兒嫁給他。

米斯里死後被藏屍在泰國夜豐頌府（Mae Hong Son）坤榮縣（Khun Yuam Subdistrict）的森林，不久後被當地一名狩獵的男子發現。泰國警方接到報案後趕往案發現場，雖然屍體幾乎無法辨認，但警方認為死者是被棍子毆打致死。

警方很快便循著線索找到凶手祖瑪。據當地新聞報導，祖瑪坦言受僱於莰達，指對方保證會在事成後付給祖瑪400泰銖，並把女兒嫁給他。

莰達上周涉嫌謀殺丈夫被泰國警方逮捕，她向警察承認殺害了丈夫。