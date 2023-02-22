法國喜劇片《不離職冒險王》是《緊張大師》、《一路不順風》法國喜劇票房男星傑羅姆康曼德自導自演最新力作，找來《沒人愛小姐》西班牙影后莉蒂西亞杜希、《最後一件晚禮服的秘密》帕斯卡爾艾比略及《時空急轉彎》資深法國男星克里斯汀克拉維耶加盟演出，眾人齊聚互飆搞笑演技，法國票房首週突破42萬人次觀賞，帶領觀眾們踏上了一趟為了保住工作「拒絕安靜離職」的冒險之旅。

日前因為片商小編一句「煩死了，好想離職」宣傳文案引爆話題，還掀起各界名人及官方粉專小編們「跟風造句熱潮」。傑羅姆康曼德身兼導演與男主角，片中被迫淪落到世界各地當「打雜工」，仍堅持保飯碗，到赤道雨林遊歷，還北漂到北極格陵蘭島，正當萬念俱灰時遇到真愛，與西班牙影后莉蒂西亞杜希雪地裡談情說愛，還共組家庭，否極泰來翻轉厭世人生！講述小職員力抗上級裁員政策，堅持不離職的曲折冒險故事，正巧妙與近期「年後轉職潮」、「裁員潮」的時事議題相呼應，也深得網友及影迷們的心，紛紛直呼「好想看這部！」

傑羅姆康曼德飾演原本生活相當簡單，視公務員為畢生職志的文森，卻因為政策而被迫離職，負責他檔案的勞動部上級伊莎貝爾，決定讓他日子過得很艱難，瘋狂將他轉調到世界各地，他爬上海拔2000公尺的邊境高山通知居民遷移，橫跨1000公里擔任藝術館管理員，從國際難民營到凶險的重刑犯監獄，南美洲厄瓜多叢林被食人族綁架，最終還被調去世界最北端的格陵蘭島，擔任科學站保鑣保護研究員的安全，還單挑北極熊，誰知原本想落跑的他竟遇上真愛，和莉蒂西亞杜希飾演的研究員伊娃相戀，還追隨愛人腳步被帶回瑞典家鄉，共組家庭還要了解當地習俗，「愛相隨」的人生旅程就此展開新篇章。

傑羅姆康曼德表示在喜劇節奏下，必定要增添浪漫氣息，「為了展現文森對愛人的最大誠意，我還特地為戲去學了瑞典語！」至於第2度當導演還身兼演員，他笑稱：「有點像一邊照顧孩子一邊工作的人，而且導演工作對後製的投入比以往還要多，我被眾人包圍，但樂在工作中。 」《不離職冒險王》本周五（24日）在台上映。