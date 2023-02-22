梁正群（左）和胡宇威披上白袍演醫生。（大愛提供）

劇組提前替温昇豪（中）慶祝45歲生日。（大愛提供）

葛蕾、温昇豪、胡宇威、梁正群22日出席大愛最新迷你劇《打怪任務》媒體茶敘，該劇故事講述疫情期間第一線醫護人員的故事。最近忙著當「空中飛人」為新戲找合作單位的温昇豪，在製作人唐在揚邀請下特別演出，飾演院長的角色。

他的角色每天都要主持防疫會議，參與的其它醫生年紀都比他年長，讓温昇豪一開始演得戒慎恐懼，「我是晚輩，大學長們叫我院長會有壓力，一開始有點心虛。」後來每位演員都喊他院長後，才自然地進入角色；今劇組也提前為他慶祝45歲生日，許下的前兩個願望是「希望大家出入平安、身體健康」。

胡宇威第一次披醫師袍演小兒科醫生，戴口罩在醫院還被病患誤認是真的醫生要問診。他回憶疫情初期在美國染疫，跟朋友的視訊幾乎是每講一句話就會咳嗽，感受到疫情的嚴重性。現在疫情控制得宜，口罩禁令也逐一解除，被問到和陳庭妮的婚禮進度，他笑說：「婚期還在討論當中，希望今年會辦，今年應該是要辦了。」

梁正群曾演過醫師，這次飾演的醫師跟現實生活比較貼近，因為實際經歷疫情、在新聞中看到醫護人員急救、實際的碰到醫師本人、實際的穿上防護衣，才會知道是很辛苦的事，真的是「打從心底佩服」。

《打怪任務》故事背景是COVID19的前、中期，戲中全都要戴口罩演戲，一開始是温昇豪跟胡宇威的對手戲，温昇豪說眼神跟語氣特別重要，口罩對表演沒有影響，兩個人都覺得「反而還有安全感」，有時侯卡詞好像也會被口罩遮掉。