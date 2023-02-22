前立委蔡正元引述美國媒體人指白宮有「毀台計畫」，美國在台協會（AIT）今天發布聲明稿澄清，強調美國總統拜登曾親自投票支持台灣關係法，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

AIT發言人向中央社發表聲明指出，40多年來，美國的「一個中國政策」一直以台灣關係法、三個聯合公報和六項保證為指導。

AIT表示，拜登總統曾投票支持台灣關係法，並繼續堅定地遵守其中的原則，包括美國將繼續協助台灣保持足夠的自衛能力，美國將把任何以非和平方式決定台灣未來的力量，視為對西太平洋和平與安全的威脅，並施以高度關切（grave concern ）。

AIT表示，美國將維持足夠能力，抵制任何可能危及台灣人民安全、社會、經濟制度的力量，或其他形式的脅迫。

AIT強調，美國對台灣的承諾堅如磐石，並有助於維護台海兩岸與區域的和平與穩定。美國將繼續支持和平解決兩岸問題，這符合台灣人民的意願和最大利益。