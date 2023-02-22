彰縣府積極辦理山坡地保育利用工作，今年推動7場次加強山坡地教育宣導。（吳敏菁攝）

彰縣府積極辦理山坡地保育利用工作，今年推動7場次加強山坡地教育宣導。（吳敏菁攝）

彰縣府積極辦理山坡地保育利用工作，今年推動7場次加強山坡地教育宣導。（吳敏菁攝）

彰化縣山坡地橫跨八卦山台地，縣內共9條土石流潛勢溪及大小無數的野溪，縣府積極辦理山坡地保育利用工作，今年推動7場次加強山坡地教育宣導，透過寓教於樂以「快樂學水保」的方式讓水保教育向下紮根，歡迎彰化縣大、小朋友一起踴躍報名參加。

彰化縣副縣長林田富表示，臺灣山坡地範圍約佔臺灣土地面積73％，近年來的氣候變遷溫室效應異常氣候問題，導致淹水、地震等天災不斷，縣府致力於水土保持教育的宣導及推廣工作，傳達水土保持及防災的觀念。縣府水資處連續在3、4月辦理7場次的水土保持小尖兵體驗營活動，舉辦地點就在縣花壇鄉的灣雅水土保持戶外教室。

縣府水利資源處長馬英傑表示，水土保持戶外教室設施排水系統、集水井、擋土牆、植生栽培、生態池等相關農地水土保持處理方法，透過寓教於樂以「快樂學水保」的方式讓水保教育向下紮根，培育更多水土保持小尖兵守護神。

建國科技大學教授彭思顯說，本身從事水土保持研究工作，希望貢獻專業技術，協助縣府辦理相關宣導推廣活動，不論是防災、水保、環境教育等都該從小扎根，從學齡孩童時期教育正確的觀念，由孩童教家中的阿公阿嬤要做好垃圾分類及各類學校所學的正確觀念。

水資處表示，7場體驗營分別是3月4日、3月11日、3月18日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日，對中、小學生宣導及推廣正確的水土保持觀念，並與建國科技大學合作，藉由參觀本縣灣雅水土保持戶外教室之各項設施，了解各項水土保持農藝方法，並於室內課程中土壤沖蝕試驗、影片分享及「土石流防災大富翁」等團康遊戲活動方式，傳遞水土保持常識及環境教育知識。