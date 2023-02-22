新北市三重區一處民宅5樓今(22)日早上傳出火警，警消獲報後立即派員到場滅火，雖然燃燒面積僅0.3坪，但現場出現屋主63歲鄭姓男子的焦屍，目前起火原因仍有待調查。

新北市消防局今日早上9時52分獲報，三重區車路頭街一處4樓民宅的頂樓加蓋竄出黑煙，隨即派出消防車20輛、49名警消人員趕赴現場滅火，失火地點為該民宅的客廳一角，燃燒面積約0.3坪。

警消在滅火途中赫然發現有具男性焦屍，後火勢僅20分鐘內便撲滅，但男子已明顯死亡；據了解，死者為屋主63歲鄭姓男子，有精神病史以及輕生紀錄，且左側身體偏癱，不良於行，當天早上鄭男妻子外出去取藥不在家，結果就發生憾事。

據側面了解，鄭男疑似躺在客廳的床墊上慘遭火噬，但現場無汽油、打火機等易燃物及點火器具，僅牆邊設有插座，目前起火原因仍有待釐清。

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