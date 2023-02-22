一名網友發文表示自己在親戚家的檳榔攤幫忙，被同學看見後同學取了「檳榔妹」的外號，讓她十分生氣，表示用「妹」這個字很明顯是輕蔑的稱呼，貼文曝光後有網友分享自身經驗，表示自家也開檳榔攤，從小就被問「要不要當檳榔西施」，因此更能感同身受，有網友也表示「很多台灣人講話都超沒禮貌，還自以為很幽默」。

一名女網友在《Dcard》上發文表示自己的叔叔和嬸嬸在退休後開了一家檳榔攤，由於叔叔和嬸嬸並不缺錢，因此開店也是為了打發時間，原PO強調「但當然不是有辣妹的那種，而是比較陽春的小攤販」，她表示由於從小父母都非常忙碌，自己小時候經常受到叔叔一家照顧，因此和叔叔家感情相當要好。

原PO表示自己放假閒來無事就到叔叔店裡學包檳榔，後來覺得好玩就常常到檳榔攤一邊包一邊跟叔叔嬸嬸聊天，原PO透露「雖然他們會說要給我工錢，但我沒拿，因為我只是覺得跟他們聊天很愉快，而且我包得很慢」，原PO表示「有一次剛好被討厭我的同學看到，他就跑去跟他們一小群的其他同學講，然後一直說我是檳榔妹」，她無奈的說「我並不覺得賣檳榔是什麼低級的事情，但是用『妹』這個字很明顯是輕蔑的稱呼啊，覺得好生氣」。

原PO表示「我知道有些檳榔攤會主打店員是穿著清涼的辣妹」，她透露自己看過客人跟檳榔西施有輕佻的互動，因此覺得「很多去買的客人都不太正經」，但原PO表示「雖然我不會歧視任何行業的人，但確實在社會大眾的眼光裡這種行業一般被認為比較不光彩」，但她也強調「可是我沒有穿的很清涼啊！！！也沒有跟客人在那邊撒嬌或是故意講話嬌滴滴的！被這樣講覺得好委屈，氣氣氣」。

貼文曝光後，有網友認為「很多台灣人講話都超沒禮貌，還自以為很幽默」、「真的，台灣人很多都超沒禮貌，比較黑的人都叫他歐朗、歐巴馬，比一般人黑一點的就叫外勞」，有網友提出過來人經驗表示「當我朋友知道我家曾經開過檳榔攤，也問過我之後是不是要去當檳榔西施，但說真的檳榔攤也是有分的，並不是每一間店都是辣妹店==我懂你氣的點」、「以前有同學家賣水果的，大家都叫她水果妹，另一個同學家做美髮的，大家都叫她洗頭妹，雖然很不禮貌但小時候會用家裡行業來幫別人取名做為辨識」、「男女真的差很多，我朋友家也賣檳榔，然後我們整天問他有沒有賣結冰水哈哈」；有人則認為「妹只是用來形容女生沒有特別輕蔑吧，不然雞排妹、豆花妹、張惠妹 不就都很難聽？只是會讓人比較聯想到年輕漂亮的女生」，網友看完後歪樓笑翻表示「張惠妹：躺著都中槍」。