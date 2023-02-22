新北市新店寶高智慧產業園區將舉行第8次招商，釋出最後4戶精華標準廠房，若是「智慧城市」相關領域業者，市府將提供標準廠房租金6折優惠、標準廠辦租金75折優惠。（經發局提供）

新北市新店寶高智慧產業園區將舉行第8次招商，釋出最後4戶精華標準廠房，即日起至4月21日止受理業者投標，為因應應產業空間需求、增加產業使用彈性，市府將一樓標準廠辦單元重整盤點釋出，若是「智慧城市」相關領域業者，市府將提供標準廠房租金6折優惠、標準廠辦租金75折優惠。

新北市經發局長何怡明表示，寶高智慧產業園區2021年3月招商啟動分階段和分策略性招商，已陸續吸引鴻海精密、特斯拉、台灣國際航電Garmin、美商太陽鳥等國際級業者進駐，美商太陽鳥2月已舉辦開幕典禮，該公司也積極與大專院產學合作，提供北科大學生實習機會，培育更多軟體人才，未來畢業甚至可銜接就業。

何怡明說，寶高園區不僅提供產業使用空間，更具備產學合作量能，帶動資訊軟體就業機會；美商太陽鳥董事長徐清一說，寶高園區有完善廠辦空間與環境，因此公司才在此設置台灣研發總部，未來3年將投資2億元，帶動產業發展。

經發局說，寶高園區打造生產、生活及生態「三生一體」前瞻智慧園區，除了有彈性的產業空間外，新店寶高公托中心也開始收托，餐廳和超商也在規畫招商中，盼給工作者完善工作環境，市府會持續引進智慧城市相關領域等產業進駐，結合5G打造新北智慧城市基地，有興趣業者可至經發局官網（https://reurl.cc/3OLKoV）查詢，或電話洽詢：(02)2960-3456分機5487，也有專人提供空間帶看現場服務。