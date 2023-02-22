雞屍散落滿地。（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

飼主無奈表示，無辜的雞隻全成了被欺負的對象。（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

地方民代盼動保單位加強流浪犬隻管制。（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區一處民間苗花園，疑遭流浪狗闖入，園內雞舍38隻雞通通被咬死，雞屍散落滿地畫面驚人。園主表示，當地野狗常成群結隊，鄰近雞舍常被闖入，咬死雞事件偶有所聞，盼相關單位加強誘捕流浪犬隻，別讓民間飼養的雞、鴨、鵝又遭到「圍滅」。

桃園觀音一間種苗花圃業者，服務親切價格合理，受到當地消費者喜愛，只是業者昨日發現，園內雞舍飼養將近40隻雞，竟通通成了冷冰冰的屍體，疑是雞舍遭流浪犬隻闖入，無辜的雞隻全成了欺負的對象，慘遭咬死，現場畫面觸目驚心，雞屍橫躺滿地，看了相當心疼。

市議員吳進昌表示，桃園沿海地區都有類似情況，許多流浪狗都會在晚上時間，「突襲」民間的農田或雞舍，頻頻造成民眾損失，是個令人頭痛的問題。

這次受害業者提到，當地有許多民眾都有在家飼養雞隻，許多流浪犬都會成群結隊偷襲，闖入雞舍攻擊雞隻事件偶有所聞，盼動保單位加強管制流浪動物。