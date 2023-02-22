58歲義大利知名女演員莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）擁有性感身材和美豔外表，她在電影《真愛伴我行》飾演絕世美女，驚豔全球影迷，更因此被粉絲稱為「地球球花」，近日有法國媒體報導莫妮卡貝魯奇和64歲知名導演提姆波頓（tim burton）正在交往，兩人相差6歲，引發外界熱議。

根據法國媒體《Paris Match》報導，莫妮卡貝魯奇和導演提姆波頓去年10月在法國盧米埃獎遇見後就擦出愛火，兩人已交往4個月，媒體拍到兩人晚上同框的畫面，莫妮卡貝魯奇在街頭挽著提姆波頓，兩人緋聞也似乎得到證實。

Tim Burton & Monica Bellucci : le coup de foudre 💕 (exclu #ParisMatch) pic.twitter.com/wCEuji22Sd — Destination Ciné (@destinationcine) February 21, 2023

2006年莫妮卡貝魯奇與提姆波頓曾在坎城影展的紅毯短暫碰面，之後兩人都沒有交集，在這期間莫妮卡貝魯奇和法國演員文森卡索（Vincent Cassel）結束14年婚姻，提姆波頓和女演員海倫娜．寶漢．卡特（Helena Bonham Carter）在2014年結束13年的戀情，直到去年10月舉辦的法國第14屆盧米埃獎，主辦方安排莫妮卡貝魯奇與提姆波頓坐在一起，提姆波頓當時獲得重要意義獎項，得獎瞬間他們互相擁抱，上台後莫妮卡貝魯奇頒獎給提姆波頓，兩人在台上大方互動，莫妮卡貝魯奇以法國禮節親吻提姆波頓臉頰。

La reine du tiramisu et l'auteur du film Charlie et la chocolaterie ne pouvaient que s'entendre. https://t.co/TY4xgfPsY6 — Ludovic Perrin (@Ludoviclp) February 21, 2023

新聞曝光後，全球網友驚呼：「球花和名導，般配」、「感覺像畢卡索和瑪麗蓮夢露在一起，真的次元壁破」、「兩個人的調調也太不像了」、「他們居然在一起了？」、「這..這...蠻意外，不過老頭還是挺有審美的，懂得欣賞成熟女性的美」、「波頓的最愛不是強尼戴普嗎？」