2024年總統、立委選戰即將開打，民進黨中常會22日通過2024年第16任總統及第11屆區域立法委員提名初選選務工作日程，立委選戰3月20日到24日開放領表登記，民進黨高市黨部表示，現任8位立委應該都會尋求連任，若黨內有挑戰者出現，他們會優先採取「協調」機制，目前民進黨處於逆風狀態，希望團結對外，能不初選就不初選。

民進黨中常會通過2024年第16任總統及第11屆區域立法委員提名初選選務工作日程，3月8日中執會成立「2024大選提名策略小組」，區域立委於3月20日到24日領表登記，4月12日中執會審查候選人資格，4月24日至5月12日執行立委初選民調，5月17日中執會公告立委候選人提名名單。

對此，民進黨高市黨部主委許智善表示，由於目前除了現任8名區域立委外，還未有其它黨內挑戰者正式表態參選，因此，區域立委開放初選領表後，若同區通過審查的候選人不只1人，市黨部將會出面協調，無法協調才會舉辦初選，若3月20日領表前，已經先有挑戰者正式表態參選，將會提前先啟動協調機制。

許智善強調，現任的8名立委無論問政或服務的表現都相當傑出，目前也沒聽說有人不尋求連任。現在民進黨正處於逆風狀況，他還是希望大家能夠和諧面對此次選戰，若黨內真的有挑戰者出現，他們會全力協調，能不舉辦初選就不初選，盼大家能團結一致、齊心對外。