2月情人節沒脫單別擔心，3月即將到來，桃花運有可能大爆棚。日本網站《愛かツ》近日分享3月戀愛運最旺的5星座女，異性緣變得特別好，有機會遇到心目中的白馬王子，碰到心儀對象時別膽怯，可以大膽示愛。

第五名、牡羊座

牡羊女3月時有機會遇到好桃花，甚至還能順利交往，或許對方條件並不符合預期，但卻對牡羊女百分百的付出，她們在這段感情中，會感受到被愛的感覺，千萬不要錯過了。

第四名、獅子座

獅子女3月桃花非常旺，多到連她們都很意外，雖然對象與自己的興趣不同，但相處起來卻很融洽，兩人進一步約會，還可能發展成戀人關係，若已有交往對象，但婚事卻遲遲沒進展，近日有機會被求婚，具體的婚期將會訂下來。

第三名、處女座

處女女感情路很波折，不過3月將迎來穩定的戀情，她們這一路見過大風大浪，所以對於情感並不會太執著，若遇到心儀對象時，千萬不要膽怯而不敢表現，否則有可能錯過幸福。

第二名、天秤座

天秤女平時工作繁忙，幾乎抽不出時間談戀愛，不過她們運氣好，經常能遇到不錯的桃花，天秤女雖常以「事業太忙」推掉約會，不過追求對象通常都不會放棄，繼續對她們獻殷勤，建議天秤女有時也可花點時間戀愛，一切順其自然。

第一名、天蠍座

天蠍女3月愛情運爆棚，會遇到條件極佳的對象，甚至還是自己的理想型，不只外型亮眼，而且個性還非常合，對方不斷追求她們，就算被拒絕也不輕易放棄，天蠍女如果不趕緊回覆對方，小心幸福可能會溜走。