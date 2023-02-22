杉咲花與悠木碧分別為《我們的黎明》的男主角與機器人獻聲。（采昌提供）

日本動畫電影《我們的黎明》改編自《愛麗絲與藏六》今井哲也同名科幻漫畫，並由《碧藍之海》、《野球少年》動畫公司ZERO-G打造，以電影《幸福湯屋》及電視劇《小侍女千代》等作品廣為人知，並為《回憶中的瑪妮》、《瑪麗與魔女之花》、《言語如汽水般湧現》等動畫配音的杉咲花，這回詮釋熱愛宇宙與機器人的男主角「悠真」。第4度為動畫配音，她感性表示：「當我想到必須珍惜悠真，一個相信我所珍視、和希望保護的人時，就讓我感到相當緊張。」

當實際開始色配音時，杉咲花透露：「導演讓我盡量壓低聲調，所以我試圖將它理解成一種傳達悠真洋溢活力的方式。在極為安靜的錄音室空間當中，我一邊感受著自己的感情變化，一邊再次感受僅靠呼吸和聲音，卻難以表達人物動作及情緒的困難。同時，我也被這些細節積累而成的故事給深深吸引。」尤其她在片中有許多尖叫的場景，讓她笑說：「我的喉嚨有種平時沒有的奇怪感覺。」不過她的努力也在片中獲得肯定，導演黒川智之力讚：「杉咲小姐的聲音非常清脆悅耳，她是在眾多領域中十分活躍的女演員，她的演出顯然也無可挑剔。」

值得一提的是，對於這回加盟跟「宇宙」、「太空」相關題材的科幻動畫，杉咲花透露自己其實非常喜歡宇宙，並回憶過往：「當年我和一位同樣對太空感興趣的朋友，一起去圖書館看繪本，在能看到流星雨的日子去看天空。我還記得我們一邊吃著糖果，一邊看著天空聊天的時光。」片中她有一個人工智慧家用機器人，被問到如果現實生活中，真的擁有這樣的機器人時，她也笑稱：「我想讓它折衣服，因為我不太擅長折東西，而且過程有些乏味，如果它能幫助我，我將不勝感激。」她同時力讚該片：「是一部讓觀眾思考對你來說很重要的存在，以及讓你想擁抱所愛之人的暖心作品。」

此外，曾替《魔法少女小圓》、《妖怪手錶》、《電影版聲之形》等知名動畫配音的悠木碧，這回詮釋男主角家中的人工智慧家用機器人「娜娜子」，除可像人類一樣交談和幫忙家務，也全力支持男主一家人的生活，只是因為太嘮叨而被對方覺得厭煩。悠木透露接到邀約非常興奮，因為自己很喜歡非人類和人類互動的故事，並表示：「娜娜子是高科技，但我覺得她是個不太像機器人的角色。實際在試音的時候，我的詮釋比較機械化，在後期錄製現場嘗試各種東西時，我收到工作人員的指示，說也許它不應該太像機器人。尤其娜娜子是個能跟人一樣說話的機器人，交流的過程中，她能像人一樣看到自己。」讓她邊錄邊調整，完成片中討喜又活潑可愛的機器人形象。

她也大讚該片在視覺表現上，水跟夜空的繪畫尤其漂亮：「我之前聽過在動畫中，水很難被表現出來。這就是為什麼我認為畫水的人，把更多精力放在把水描繪得漂亮上面。本片跟水相關的畫面真的很美，讓我感受到作畫者的熱情，音樂也很好聽。我認為動畫是一門綜合藝術，這部作品有著精妙的平衡。」並大力催票：「無論你是原著粉絲還是剛剛才了解它，這都是你一定會喜歡的作品！如果你能在戲院裡感受到作品所傳遞的溫暖，我會非常高興。」《我們的黎明》本週五（24日）在台上映。發行商也推出「戲院入場特典」，第一週（2／24-3／2）隨票附贈「電影原版海報透卡」，第二週（3／3-3／9）隨票附贈「電影原版A3海報」，數量有限，贈完為主。