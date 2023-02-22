今（22日）宜蘭縣長林姿妙（右）與三星地區農會總幹事李智遠（左）至梨園關心農民受災情形。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣三星鄉高接梨穗花芽壞死，有些只萌葉芽、不萌花芽，或花梗、苞片萎縮而無法結果，損害近5成。（吳佩蓉攝）

近期受寒流低溫影響，導致宜蘭縣三星鄉高接梨穗花芽壞死，有些只萌葉芽、不萌花芽，或花梗、苞片萎縮而無法結果，損害近5成，農民苦不堪言；今（22日）縣長林姿妙至梨園關心農民受災情形，縣府農業處明日將派員實地勘查，若達災害救助門檻20％，將報請中央申請農業天然災害現金救助。

宜蘭縣梨種植面積約56.35公頃，年產值達1.5億元，主產區於三星鄉，種植面積約44.82公頃，占全縣約8成；1月份高接梨正值接穗完成，差不多要開花結果，怎料受寒流影響，致花芽壞死、苞片凋零等損害，需要重新嫁接，讓農民措手不及、大喊「吃不消」，光1甲地的成本就需要20至30萬元。

林姿妙今特別會同農糧署東區分署、花蓮區農業改良場蘭陽分場場長潘昶儒、三星鄉長李志鏞、三星鄉民代表會主席陳世玉及三星地區農會總幹事李智遠等人，至張荃琅與吳舜枝農友的果園關心受災情形；高接梨穗損害面積約22公頃以上，平均損害率約35％，梨農各別損害率約20至50％。

為減低農友損失與負擔，林姿妙已指示農業處盡速組成勘災小組，明日會至縣內受災田區進行實地勘查，倘若到達救助門檻20％以上，將盡速報請中央申請農業天然災害現金救助，高接梨穗每公頃救助6.2萬元。另，其它鄉鎮也有零星高接梨穗災害，農業處會一併進行勘查。

李智遠指出，三星上將梨為全國重要農產品，深受消費者喜愛，但黃金梨穗因政治因素無法引進，持續跟貿易商洽談中，同時輔導農民轉向種植豐水梨、幸水梨等品種；此次受氣候影響，導致無法結果，希望透過縣府跟公所協助，讓農民盡快拿到補助款，重新嫁接，讓產量得以供應市場需求。

林姿妙表示，天然災害是無法預防的，也是大家最不願見到的，尤其看到農民辛苦種的梨子受天氣影響，花都壞掉而無法結果，感到非常難過，希望中央與地方一起努力，協助農民們度過難關。