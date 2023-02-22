112學年度大學學科能力測驗考試成績將於23日公布，大考中心表示，成績單也將在當日寄發，同日上午9時起，考生可到大考中心網站「112 學科能力測驗試務專區」，或以電話語音（02-23643677）查詢成績。

大考中心說明，23日公布成績當日上午，亦提供手機簡訊通知成績服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心會以0911-511-467的手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。若行動電話號碼設定拒收企業簡訊，將無法收到成績簡訊通知。

大考中心指出，公布成績同日上午9時起，考生即可至大考中心網站「112 學科能力測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢成績，查詢服務開放至8月31日止。

大考中心提到，為方便考生成績查詢，23日上午8 時30分至11時，大考中心首頁將以簡易型式呈現，查詢方式可參閱20日公告的「112 學年度學科能力測驗成績查詢服務公告」。

大考中心說，23日上午於大考中心網站，將公布各科15級分制下之原得總分與級分對照表，包含「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準，以及各科人數百分比累計表，2到4科不同科目組合級分人數百分比累計表。至於學測15級分制轉換為60級分制之級分查詢，將於4月11日公告。

至於成績複查方面，大考中心表示，考生如對本次考試成績有疑義，欲申請複查，請於2月23日至3月2日，到大考中心網站「112 學科能力測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用2系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。考生複查成績限用網路申請，請於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將於3月10日寄發，同時提供網路及電話語音（02-23643677）查詢。