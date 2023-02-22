許多人在面試時都會被要求填寫「應徵資料表」，一名女網友表示，日前面試官要她提供家人的職業、姓名等資訊，還說公司會以此做為錄取考量，「怕會常請假」，但她堅持這屬於家人隱私不願填寫，結果似乎惹怒對方，遭罵「沒企圖心」草草結束面試。貼文一出，有內行網友指出，該公司可能違法，最高會被罰款30萬元，還有過來人分享自身經驗，直說：「我直接走人」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前她去某間規模不小的公司面試時，對方請她填寫應徵資料表，其中一項為家人的姓名、職業，她認為沒必要填寫，因此留下空格，面試官發現後，隨即要求她立刻補齊資料，原PO反問：「我不太理解我找工作，為什麼需要填寫父母姓名和職業呢？」

面試官思考片刻，表示入職後公司也能看到相關資料，更進一步解釋，「怕父母年紀大需要照顧，會常請假照顧」，公司會將此條件列為錄取考量，甚至拋下一句，「好啦！你不寫也沒關係，這樣我就知道你沒有企圖心」。原PO表示，她最後仍然沒有寫上家人的資料，面試官可能也因此對她印象很差，沒過多久就草草結束面試。

對此，網友紛紛留言回覆，「家庭成員那個除了名字之外我都亂寫，因為這個他們沒有權利知道」、「我是面試不填，但入職會填，因為希望公司選擇錄取我的原因是看我的能力，而不是我無法選擇的家庭背景」，另外也有網友透露，曾遇過公司要求填寫父母任職的公司，且還會打電話過去確認是否屬實，讓她覺得不受尊重，直說：「我直接終止面試走人」。

一名網友自稱是「失業的HR」指出，根據《就業服務法》第5條，無故要求職者提供與工作無相關的隱私資訊，會有違反就服法的疑慮，履歷表上常見的許多欄位，如：性別、年齡，以及面試時詢問懷孕計畫、病史、家庭背景等，皆侵犯就業隱私，最高可以對雇主處罰30萬元。