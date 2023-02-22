吳宗憲以前租屋時遇過靈異事件。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（23日）間10點將播出「跟這種人當鄰居真是倒了八輩子的楣」主題，來賓楊繡惠碰過讓她很頭痛的鄰居，表示鄰居24小時一直盯著她，「我那個露台有37坪，想說用個玻璃屋可以做瑜珈，結果有一次我一躺下就看到陽台上有一個滿頭白髮的人頭看著我，我嚇死了。」

楊繡惠因不堪其擾，選擇賠本賣房，「我每天都去建管處盧，舉報不到一個禮拜就拆了，但我拆到精光，她還是每天盯著我，改說女兒牆上釘木片也不行，所以我那房子買了兩年就賣掉，光裝潢就花了5百萬，賣掉還要繳46％的稅。」

但她好奇是否能對鄰居的騷擾行為提告？在場律師簡大為建議：「偷窺一定要用工具來看，或者看浴室、臥室等特定場所才會罰，但這還是有解的，因為她一直盯著妳，代表她一直跟著妳，妳可以針對『跟』的行為告她社維法。」

主持人吳宗憲則是遇過「惡靈居」，「我以前租過一個房子，隔壁每天晚上都在吵說『你就不能放過我嗎』？我真的忍不住跟房東說要去講一下，但很奇怪的是房東都不去講，直到我要退租，他才說『因為那邊差不多12年沒住人』。」