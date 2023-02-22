「賴賴織織」是知名網路漫畫家情侶，臉書粉專擁有44萬粉絲，去年10月才發文慶祝交往第17年紀念日，昨（21日）織織閃電宣布分手，震撼外界。今（22日）織織再透過IG限時動態發布3點聲明。

織織21日在IG發文證實，與賴賴在月初時已分手，今後會以朋友的身分祝福彼此各自安好。此文一出，不少網友為他們感到可惜，但也給予深深的祝福。不過，織織疑似被騷擾，稍早透過IG限時動態發文：「謝謝關心～我很好，沒有要輕生沒有要徵友，傳屌照我會拿出來跟朋友們分享，望眾知。」

賴賴和織織2002年透過網路認識，一個在台灣、一個在美國，兩人因有美術背景相談甚歡，很快地產生好感，2007年賴賴飛到美國跟織織見面，雙方正式交往，隔年織織不顧家人反對，拋下學業飛到台灣跟賴賴同居，展開插畫家的新生活，賴賴更把織織為他私奔來台的故事寫成文章《一萬兩千零八公里的私奔》，吸引醫美品牌出資百萬拍成微電影《漫畫女孩的小確幸》。如今結束17年的愛情長跑，織織盼望能以朋友的身分祝福彼此，賴賴則在截稿之前未有回應。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。