依據《工廠管理輔導法》規定，已納管的未登記工廠必須在3月20日前提送工廠改善計畫，由於期限剩不到一個月，高雄卻只有5成納管業者提送計畫，經濟部長王美花與民進黨立委邱志偉22日呼籲，請業者先提送簡易大綱，後續相關規定都還會再配合實務調整。

邱志偉今（22）日在南科高雄園區國際會議廳舉辦「農地工廠改善計畫及用地變更規範」座談會，邀請王美花到高雄與廠商座談，了解業者在規畫改善時所面臨的困難。

王美花表示，工輔法修法後，經濟部面對的是長達20年的挑戰，雖然高雄業者相對於其他縣市提出的改善計畫比率已經算高，但經濟部的目標是百分之百，後續針對工廠納管問題，經濟部將製作各式案例、QA提供業者參考，不過前提是業者要先提出改善計畫，後續問題都能逐項討論解決方案。

高雄市田園工廠創新協會理事長李榮坤指出，現行「改善計畫」及「用地變更」規定缺乏彈性，有些要求也不合理，像是政府要求業者設置消防外部水源，但許多業者鄰近的公設條件並不足以供應消防水源，即便完成改善進入用地變更，也還有汙水排放問題需要解決，種種經費開銷讓業者備感壓力。