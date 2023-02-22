基隆市長謝國樑22日上午視察並搭乘國道客運9026路線，接獲民眾抱怨，表示自己總要等1個小時才上得了車。台北市區監理所22日下午表示，經基隆監理站派員查看，發覺乘客等候時間僅7到10分鐘，整體輸運狀況大致良好。

台北市區監理所指出，經所轄基隆監理站22日上午派員現場查看9026路線乘客候車情況，現場統計乘客平均等候約7-10分鐘皆可順利搭乘，而基隆市政府謝國樑市長候車時間約為7分鐘即順利上車，故整體輸運情況大致良好，並無媒體報導候車1小時無法上車之情形。

台北市區監理所指出，為確實掌握業者營運及乘客候車情形，監理所及基隆監理站自9026路線更換營運業者迄今，每天每日上、下午通勤尖峰時段均派員至各重要站位確認車輛疏運乘客情形，除要求業者準點發車外，且適時依乘客等候人數協調業者加開班次以及時疏運。

監理所表示，22日上班尖峰時段業者分別於6時50分、7時10分加開2班次，目前業者輸運情形已有改善，後續亦將持續督導業者維持正常營運。

臺北市區監理所表示，除上述協調業者於尖峰時段疏運作為外，為配合基隆市民乘車需求，積極輔導業者增加駕駛人力及車輛數，短期已協調同業支援所需駕駛人力及車輛。中、長期配合業者經營規劃招募人力及添置車輛因應。

監理所及所轄基隆監理站現行每日通勤尖峰時段均於基隆市端及臺北市端派員督察車輛輸運及乘客候車情形，亦請客運業者積極配合相關輸運作為，並視乘客排隊情形，機動加開加班車加速疏運，以保障乘客乘車的權益。