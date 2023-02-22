桃園市新興國際中小學，今年首度參加常春藤國際口語大賽亞太區半決賽，14位學生囊括 6金、5銀、1銅、2優勝，全台表現最佳、獲獎數最多，其中榮獲金、銀、銅獎者將代表參加亞太十強爭霸賽，副總校長兼國中小校長林繼生表示，首次參賽就一枝獨秀，是學校落實國際教育與雙語教學成果的展現。
「IVY CUP 常春藤盃」是年度性的全球英語口語競賽，每年舉辦一屆，旨在讓3至18歲的學生透過參與國際性競技活動，提高ESL非英語母語參與者的自信與語言運用能力，並拓展國際視野，過程包括錄製個人英文展示影片、通過Surprise Me達人秀與Convnice Me現場問答等。
新興國際中小學首次參加有14位同學獲獎，前三名可晉級參加亞太區總決賽，獲獎者不但取得參加常春藤國際學術論壇的門票，還有機會獲得美國各大名校的入學面試申請機會，同時優秀作品有可能被選入「IVY CUP」全球作品庫展示交流。
「第一次參加國際級比賽，非常緊張！」榮獲國中組金獎的羅婕珉說，花了很多時間準備，感謝師長指導和訓練。
「比賽前情緒像雲霄飛車，上上下下，忐忑不安！」榮獲國中組金獎的郭庭瑄說，在培訓過程背很多英文單字，也訓練在短時間內用單字說英文故事，非常有挑戰性，經過這次比賽也更加喜歡英文。
榮獲國小組金獎的陳宥均則說，比賽時用英文展示關於元素週期表的才藝，雖然準備時間有限，但還是盡力去完成，很高興能得到評審的肯定。
總校長魏宏恩表示，學校平時就重視國際教育，透過各種課程與活動設計，培養學生多元的語文能力，加上10位全職外師的教導，終有今日豐碩成績，期許他們能再下一城，為校爭光。
榮獲國小A組(G1-3) 金獎203班陳宥均、銀獎304班廖士捷、銅獎302班林繼玲；國小B組(G4-6) ： 金獎502班裴若潔、501班陳睿雋、銀獎502班巫翔侑、404班楊俊德、603班阮如涵、603班阮如涵；國中組金獎704班郭廷瑄、704班羅婕珉、801班謝昉庭、銀獎702班江赫霆、優勝獎806班張守博；高中組優勝獎248 施巧榆。
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