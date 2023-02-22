董事長親頒獎狀給得獎同學。（校方提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市新興國際中小學今年首度參加常春藤國際口語大賽亞太區半決賽，14位學生囊括 6金、5銀、1銅、2優勝，全台表現最佳，獲獎數最多。（校方提供／蔡依珍桃園傳真）

教育局主秘賴銀奎頒發得獎者獎狀。（校方提供／蔡依珍桃園傳真）

。（校方提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市新興國際中小學，今年首度參加常春藤國際口語大賽亞太區半決賽，14位學生囊括 6金、5銀、1銅、2優勝，全台表現最佳、獲獎數最多，其中榮獲金、銀、銅獎者將代表參加亞太十強爭霸賽，副總校長兼國中小校長林繼生表示，首次參賽就一枝獨秀，是學校落實國際教育與雙語教學成果的展現。

「IVY CUP 常春藤盃」是年度性的全球英語口語競賽，每年舉辦一屆，旨在讓3至18歲的學生透過參與國際性競技活動，提高ESL非英語母語參與者的自信與語言運用能力，並拓展國際視野，過程包括錄製個人英文展示影片、通過Surprise Me達人秀與Convnice Me現場問答等。

新興國際中小學首次參加有14位同學獲獎，前三名可晉級參加亞太區總決賽，獲獎者不但取得參加常春藤國際學術論壇的門票，還有機會獲得美國各大名校的入學面試申請機會，同時優秀作品有可能被選入「IVY CUP」全球作品庫展示交流。

「第一次參加國際級比賽，非常緊張！」榮獲國中組金獎的羅婕珉說，花了很多時間準備，感謝師長指導和訓練。

「比賽前情緒像雲霄飛車，上上下下，忐忑不安！」榮獲國中組金獎的郭庭瑄說，在培訓過程背很多英文單字，也訓練在短時間內用單字說英文故事，非常有挑戰性，經過這次比賽也更加喜歡英文。

榮獲國小組金獎的陳宥均則說，比賽時用英文展示關於元素週期表的才藝，雖然準備時間有限，但還是盡力去完成，很高興能得到評審的肯定。

總校長魏宏恩表示，學校平時就重視國際教育，透過各種課程與活動設計，培養學生多元的語文能力，加上10位全職外師的教導，終有今日豐碩成績，期許他們能再下一城，為校爭光。

榮獲國小A組(G1-3) 金獎203班陳宥均、銀獎304班廖士捷、銅獎302班林繼玲；國小B組(G4-6) ： 金獎502班裴若潔、501班陳睿雋、銀獎502班巫翔侑、404班楊俊德、603班阮如涵、603班阮如涵；國中組金獎704班郭廷瑄、704班羅婕珉、801班謝昉庭、銀獎702班江赫霆、優勝獎806班張守博；高中組優勝獎248 施巧榆。