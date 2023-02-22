外銀重大人事又一樁！渣打國際商業銀行22日宣布，台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人職務將由邢保利出任，相關任命於4月3日生效。

該職務現任主管林素真，將出任全球信用卡新事業負責人，並先在台灣履新，明年再轉赴新加坡。

渣打銀行表示，台灣不僅是渣打集團消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業的前三大獲利市場，在數位創新上更是引領同業的國際性銀行。林素真近年推動渣打銀行引領市場的創新產品，並在數位創新領域獨領風騷。

實際上，渣打銀行信用卡業務集中在亞洲和非洲市場，林素真的新職務估計將與數位金融、跨產業合作有直接關係，亞洲消費者的科技使用高普及率將支持她的強項發揮。

新任主管邢保利，目前任職於渣打銀行新加坡高資產客群與分行管理總經理，渣打銀行表示，在他的帶領下，新加坡的業務拓展呈現跳躍式的成長，並在2022年寫下營業收入的全新紀錄。

此外，邢保利的銀行業資歷超過20年，曾在3個不同市場擔任過重要管理職務，包括中國大陸11個城市推動業務、協助馬來西亞分行業務服務轉型，以及在新加坡負責高資產客群的拓展。此次派任他來台總管消金、財管等業務，透露出渣打銀行正在把握花旗退出台灣市場、星展尚未開始接手的青黃階段，準備擴大開發新客群。