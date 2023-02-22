賦稅署說明，為妥善運用統一發票給獎經費，依據當年度預算及審酌前一年度中獎統一發票兌領情形，於每年初規劃統一發票開獎獎別及組數。考量自2022年1～2月期起業將雲端發票專屬獎500元獎每期組數，由100萬組增加為165萬組，嗣自同年7～8月期起，該獎別再增開50萬組至現行215萬組（全年共增開540萬組），經審慎估算中獎獎金及手續費後，2023年1～4月期將維持現行開獎獎別及組數，後續將視統一發票給獎經費執行及餘裕情形適度規劃。

為了不讓獎金擦身而過，賦稅署呼籲，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶；又為便利民眾領獎，財政部統一發票兌獎APP（下稱兌獎APP）提供24小時線上即時領獎服務，民眾可利用該兌獎APP即時領獎。請民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼，從消費索取發票到中獎發票兌領獎全程無紙化，為環保盡一份心力。