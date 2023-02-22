吳政龍（右）在據點負責煮毒泡麵，自己則叫外送便當，不管有沒有下藥都不吃泡麵。（李文正攝）

士林地院審理台版柬埔寨案，22日下午開庭進行準備程序，訊問淡水據點的「控員」林順凱、李佳文、曾忠義、吳政龍以及鄧為至等5人，其中年僅20歲的曾男接受「茶董」指示，招募據點「控員」，要求控員在據點看管被害人、定時利用飛機群組回報狀況，每日可以領取3000元報酬，共招募15人。

其中林男坦承有拿到3萬元、李男拿到3萬元、吳男拿到1萬5000元，3人均稱因缺錢找工作，曾男告訴他們工作輕鬆，只要玩手機，在場看管人，但進入據點後，看到被囚禁的人遭手銬限制行動，才得知是幫詐團工作，眾人都否認有強盜被害人財物，並稱被害人的錢都被呂政儀拿走。

20歲曾男坦承聽從「茶董」指示，拿現金到據點發放，自從去年10月4日到11月6日，幫詐團招募「控員」，遭起訴的29人中有15人因曾男而加入，其中包括3名未成年，曾男自稱他主動向警方自首，希望法官審酌給予減刑機會，並交出「茶董」給的應徵條件表，法官諭知會發文詢問警方是否符合自首條件。

曾男稱，控員的薪水是看「茶董」心情決定高低，他發覺不夠，將自己的佣金混入薪水發給控員。吳男則說，鄧為至原本是被害人，因為乖乖聽話，轉而變成「控員」，檢方認為他自手銬打開後毆打、虐待其他人，搖身一變成為加害人，檢方當初考量他的情況並未聲押，今開庭他喊冤，否認檢方起訴的犯罪事實，主張遭呂政儀脅迫，如果他不打人，就會被打。