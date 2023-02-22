New Balance SDS系列春季新品於NB 1906潮流形象店獨家販售。（New Balance提供）

乘著近年大勢的懷舊復刻風潮，New Balance於NB 1906 潮流形象店獨家販售的SDS (Shanghai Design Studio) 系列，以「美式學院風」為靈感，推出一系列春季服飾單品，以墨綠、大地及米白為主調，包含連帽上衣、棉質長褲、工裝褲外，更有別緻的「N」徽章棒球外套，為系列勾勒出時髦質感，在單品設計間貫穿的 「1906」，象徵的全系列對創始年以來與世代並進的不變初衷。本次服飾形象中，邀請到 New Balance 亞太區形象大使 IU (李知恩) 氣質詮釋，並共同搭上懷舊時光機，回到校園生活喚醒回憶。

NB 1906潮流形象店引進最完整的SDS(Shanghai Design Studio) 服飾，提供最適合亞洲人身形的剪裁設計，並以「機能工裝」為風格亮點。本季春季新品是搭上近年持續發酵的復古美學，翻玩品牌字母與「1906」等印花設計，釋出以「美式學院風」核心的系列服飾，推出棉質圓領上衣、燈心絨拼接工作褲、棉質長褲等，中性且多元的運動服飾新樣貌，不分年齡、性別皆能輕鬆駕馭。

除此之外，外套是本新品的精采亮點，New Balance在青春感十足的棒球夾克上加入細節彩蛋，不僅適用雙面穿搭，更於領口處嵌入燈芯絨面料，增添混搭多樣性且兼具保暖機能。而菱格紋勾勒的連帽中性外套更是不容錯過，高質感的毛料菱格紋與可拆式連帽設計，更顯整體層次，在這個春日約會季節，也能隨意變換自我的穿搭風格。