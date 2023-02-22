唐榮22日公告，去年營收為140.21億元、年減16.60％，全年營業損失為2.86億元，全年稅前淨損為2.24億元。

展望今年第一季，法人認為，雖然今年1～2月份都有調漲不銹鋼價格，且3月份盤價傾向開平盤，但受到整體市場需求仍不佳影響，唐榮必須考量下游的接單狀況，目前只能力拚單季能打平或小賺。